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Поблизу Петрівського у зоні ООС обстріляли безпілотник ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Поблизу Петрівського у Донецькій області зафіксували обстріл в напрямку безпілотного літального апарата спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це йдеться у щоденному звіті від 20 липня СММ ОБСЄ, передає УНН.

"19 липня спостерігачі втратили сигнал GPS (за оцінкою, внаслідок ймовірного глушіння) безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії, що пролітав поблизу н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька). Згодом члени патруля СММ чули 2 постріли зі стрілецької зброї (за оцінкою, у межах ділянки розведення), а також 36 черг зі стрілецької зброї (за оцінкою, поза ділянкою розведення). За їхньою оцінкою, все відбулося на відстані 1,5-4 км на південно-південний захід та південний захід; при цьому вогонь вели в напрямку БПЛА, що пролітав приблизно за 200–300 м на південний захід. Спостерігачі благополучно приземлили БПЛА та залишили цей район", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, 20 липня бойовики на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню. 

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