Вблизи Петровского в зоне ООС обстреляли беспилотник ОБСЕ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 80090 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105312 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110209 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 138815 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112420 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134202 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102588 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102663 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104920 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102217 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Актуальное
Вблизи Петровского в зоне ООС обстреляли беспилотник ОБСЕ

Вблизи Петровского в зоне ООС обстреляли беспилотник ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 12494 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Вблизи Петровского в Донецкой области зафиксировали обстрел в направлении беспилотного летательного аппарата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится в ежедневном отчете от 20 июля СММ ОБСЕ, передает УНН.

"19 июля был потерян GPS-сигнал от беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия (по оценке, предположительно в результате глушения), который пролетал в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка). Затем наблюдатели слышали 2 выстрела из стрелкового оружия (по их оценке, в пределах участка разведения) и потом еще 36 очередей из стрелкового оружия (по их оценке, за пределами участка разведения). Они оценили, что все это произошло на расстоянии от 1,5 до 4 км к юго-юго-западу и юго-западу, при этом огонь вели по БПЛА, пролетавшему примерно в 200–300 м к юго-западу. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район", - говорится в отчете.

Напомним, 20 июля боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня.

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