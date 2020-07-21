Вблизи Петровского в зоне ООС обстреляли беспилотник ОБСЕ

"19 июля был потерян GPS-сигнал от беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия (по оценке, предположительно в результате глушения), который пролетал в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка). Затем наблюдатели слышали 2 выстрела из стрелкового оружия (по их оценке, в пределах участка разведения) и потом еще 36 очередей из стрелкового оружия (по их оценке, за пределами участка разведения). Они оценили, что все это произошло на расстоянии от 1,5 до 4 км к юго-юго-западу и юго-западу, при этом огонь вели по БПЛА, пролетавшему примерно в 200–300 м к юго-западу. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район", - говорится в отчете.

Напомним, 20 июля боевики на Донбассе 17 раз нарушили режим прекращения огня.