На Донбасі обстріл бойовиків забрав життя військовослужбовця
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Вчора, 21 липня, в районі ООС на Донбасі загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook сторінку 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
"Внаслідок щільного ворожого вогню, отримавши численні осколкові ураження та важкі поранення загинув військовослужбовець окремого батальйону морської піхоти — матрос Козій Артем Євгенович, уродженець Южноукраїнська Миколаївської області", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лікарі протягом семи годин боролися за життя військового, але безуспішно.
Командування бригади та весь особовий склад морських піхотинців висловили щирі співчуття родині загиблого.
Нагадаємо, напередодні бойовики передали з ОРДЛО ще одне неідентифіковане тіло.
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