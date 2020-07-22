На Донбасі обстріл бойовиків забрав життя військовослужбовця

"Внаслідок щільного ворожого вогню, отримавши численні осколкові ураження та важкі поранення загинув військовослужбовець окремого батальйону морської піхоти — матрос Козій Артем Євгенович, уродженець Южноукраїнська Миколаївської області", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лікарі протягом семи годин боролися за життя військового, але безуспішно.

Командування бригади та весь особовий склад морських піхотинців висловили щирі співчуття родині загиблого.

Нагадаємо, напередодні бойовики передали з ОРДЛО ще одне неідентифіковане тіло.

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