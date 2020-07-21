Бойовики передали з ОРДЛО ще одне неідентифіковане тіло
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. З тимчасово окупованої території України бойовики передали неідентифіковане тіло. Ймовірно, це – третій військовослужбовець, якого до цього часу вважали пораненим після вбивства морських піхотинців 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве. Про це інформує пресцентр штабу ООС, передає УНН.
"Сьогодні, 21 липня, представники російсько-окупаційних військ передали ще одне тіло полеглого захисника на підконтрольну Уряду України територію. Наразі, особу загиблого не ідентифіковано. Ймовірно, це – третій військовослужбовець, якого до цього часу вважали пораненим після цинічного вбивства морських піхотинців 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве, Донецької області", - повідомили в штабі.
Зазначається, що після проведення процедури упізнання, завершення судово-медичної експертизи та оформлення відповідних документів, силами пошукової групи "Евакуація 200" тіло доправлять до місця поховання. Про дату поховання героя буде повідомлено додатково.
Як повідомляв УНН, минулого тижня з тимчасово окупованої території України бойовики передали неідентифіковане тіло.
Пізніше результати експертизи ДНК показали, що тіло військового, якого передали на підконтрольну Уряду України територію, - це загиблий медик-сержант Микола Ілін.