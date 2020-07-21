Бойовики передали з ОРДЛО ще одне неідентифіковане тіло

"Сьогодні, 21 липня, представники російсько-окупаційних військ передали ще одне тіло полеглого захисника на підконтрольну Уряду України територію. Наразі, особу загиблого не ідентифіковано. Ймовірно, це – третій військовослужбовець, якого до цього часу вважали пораненим після цинічного вбивства морських піхотинців 13 липня поблизу населеного пункту Зайцеве, Донецької області", - повідомили в штабі.

Зазначається, що після проведення процедури упізнання, завершення судово-медичної експертизи та оформлення відповідних документів, силами пошукової групи "Евакуація 200" тіло доправлять до місця поховання. Про дату поховання героя буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНН, минулого тижня з тимчасово окупованої території України бойовики передали неідентифіковане тіло.

Пізніше результати експертизи ДНК показали, що тіло військового, якого передали на підконтрольну Уряду України територію, - це загиблий медик-сержант Микола Ілін.