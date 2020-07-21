Боевики передали из ОРДЛО еще одно неидентифицированное тело
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Со временно оккупированной территории Украины боевики передали неидентифицированное тело. Вероятно, это - третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
"Сегодня, 21 июля, представители российско-оккупационных войск передали еще одно тело павшего защитника на подконтрольную правительству Украины территорию. Сейчас личность погибшего не идентифицирована. Вероятно, это - третий военнослужащий, которого до сих пор считали раненым после циничного убийства морских пехотинцев 13 июля вблизи населенного пункта Зайцево, Донецкой области", - сообщили в штабе.
Отмечается, что после проведения процедуры опознания, завершения судебно-медицинской экспертизы и оформления соответствующих документов, силами поисковой группы "Эвакуация 200" тело доставят к месту захоронения. О дате похорон героя будет сообщено дополнительно.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе со временно оккупированной территории Украины боевики передали неидентифицированное тело.
Позже результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого передали на подконтрольную правительству Украины территорию, - это погибший медик сержант Николай Илин.