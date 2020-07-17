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Бойовики передали з ОРДЛО неідентифіковане тіло

Бойовики передали з ОРДЛО неідентифіковане тіло

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. З тимчасово окупованої території України бойовики передали неідентифіковане тіло. Підтверджень того, що це загиблий військовий медик, наразі немає. Про це інформує пресцентр штабу ООС, передає УНН.

"Після нелегких перемовин УС СЦКК через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ, нарешті були досягнуто домовленість – на КПВВ "Мар’їнка" на підконтрольну уряду України територію було передано тіло людини. Підтверджень того, що це – військовий медик, який загинув 13 липня поблизу села Зайцеве, немає", - повідомили в штабі ООС.

Зазначається, що наразі триває транспортування тіла до місця проведення експертизи ДНК.

Нагадаємо, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі н. п. Зайцеве.

Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.

Українські Національні Новини

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