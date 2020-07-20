Тіло загиблого на Донбасі військового медика ідентифікували
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Результати ДНК-експертизи показали, що загиблим на Донбасі військовим медиком виявився громадянин Естонії, сержант Микола Ілін. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.
"Результати експертизи ДНК показали, що тіло військового, якого днями передали на підконтрольну Уряду України територію, - це загиблий медик-сержант Микола Ілін. Наразі триває підготовка до проведення ритуалу вшанування полеглого українського героя. Прощання з медиком відбудеться у Києві, 22 липня", - йдеться у повідомленні.
За інформацією штабу, загиблий медик-сержант дійсно був громадянином Естонії, проходив військову службу в підрозділі Збройних сил України на законних підставах.
Нагадаємо, 13 липня незаконні збройні формування на Донбасі обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі н. п. Зайцеве. Унаслідок ворожого вогню військовий медик загинув, один військовослужбовець отримав поранення, ще один — бойове травмування.
Пізніше з тимчасово окупованої території України бойовики передали неідентифіковане тіло.
Також згодом стало відомо, що військовий медик, який загинув 13 липня в результаті військових дій на Донбасі, був громадянином Естонії.