Тело погибшего на Донбассе военного медика идентифицировали
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Результаты ДНК-экспертизы показали, что погибшим на Донбассе военным медиком оказался гражданин Эстонии, сержант Николай Илин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил.
"Результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, - это погибший медик сержант Николай Илин. Сейчас идет подготовка к проведению ритуала почитания павшего украинского героя. Прощание с медиком состоится в Киеве, 22 июля", - говорится в сообщении.
По информации штаба, погибший медик-сержант действительно был гражданином Эстонии, проходил военную службу в подразделении Вооруженных сил Украины на законных основаниях.
Напомним, 13 июля незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе н. п. Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один - боевое травмирование.
Позже со временно оккупированной территории Украины боевики передали неидентифицированное тело.
Также впоследствии стало известно, что военный медик, погибший 13 июля в результате военных действий на Донбассе, был гражданином Эстонии.