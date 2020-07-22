На Донбассе обстрел боевиков унес жизнь военнослужащего

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 43166 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102596 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107524 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134926 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111096 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132151 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102185 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102612 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104461 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102078 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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На Донбассе обстрел боевиков унес жизнь военнослужащего

На Донбассе обстрел боевиков унес жизнь военнослужащего

Киев  •  УНН

 • 11204 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Вчера, 21 июля, в районе ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-Михаила Белинского.

“В результате плотного вражеского огня, получив многочисленные осколочные поражения и тяжелые ранения погиб военнослужащий отдельного батальона морской пехоты — матрос Козий Артем Евгеньевич, уроженец Южноукраинска Николаевской области”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи в течение семи часов боролись за жизнь военного, но безуспешно.

Командование бригады и весь личный состав морских пехотинцев выразили искренние соболезнования семье погибшего.

Напомним, накануне боевики передали из ОРДЛО еще одно неидентифицированных тело.

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