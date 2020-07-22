На Донбассе обстрел боевиков унес жизнь военнослужащего
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Вчера, 21 июля, в районе ООС на Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-Михаила Белинского.
“В результате плотного вражеского огня, получив многочисленные осколочные поражения и тяжелые ранения погиб военнослужащий отдельного батальона морской пехоты — матрос Козий Артем Евгеньевич, уроженец Южноукраинска Николаевской области”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что врачи в течение семи часов боролись за жизнь военного, но безуспешно.
Командование бригады и весь личный состав морских пехотинцев выразили искренние соболезнования семье погибшего.
Напомним, накануне боевики передали из ОРДЛО еще одно неидентифицированных тело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вблизи Петровского в зоне ООС обстреляли беспилотник ОБСЕ