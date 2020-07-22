ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. 21 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстрелял наши позиции из 120-ти и 82-х мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, недалеко Новотошковское противник открывал вгонь из минометов калибра 120 мм, а вблизи Крымского — с 82-х мм минометов, гранатометов и пулеметов. У населенного пункта Хутор Вольный агрессор тоже применил крупнокалиберные пулеметы и автоматические станковые гранатометы.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, по украинским защитникам неподалеку Гнутово враг два раза открывал огонь из минометов калибра 82 мм и гранатометов. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем агрессор дважды обстреливал наши опорные пункты вблизи Павлополь. Также оккупанты вели огонь из вооружения БМП по украинским воинам у Лебединского, а рядом с Водяным — задействовали станковые противотанковые гранатометы.
За минувшие сутки, в результате вражеских обстрелов, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще один воин — получил ранения. “Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким павшего героя, а раненому военнослужащему желает скорейшего выздоровления”, написали в штабе.
Отмечается, что для осуществления мероприятий по отражению и сдерживания вооруженной агрессии — “наши воины умело задействовали дежурные огневые средства. Ответ был адекватным — после чего враг прекратил свою активность”, говорится в сообщении.
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С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, противник применил вооружение запрещенное Минскими договоренностями и обстрелял наши позиции с 120 мм минометов у Майорская.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, по защитникам Марьинки агрессор дважды использовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. А в по окрестностям Лебединского — станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага.
По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских воинов нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.