ООС: боевики шесть раз обстреляли украинских защитников, двое бойцов ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сила на Донбассе боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"22 июля незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями", - сообщили в пресс-центре.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг на рассвете вел огонь из минометов калибра 120 мм по нашим позициям вблизи Майорска.
Из гранатометов и пулеметов захватчики обстреляли опорные пункты украинских защитников возле Хутора Вольного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Марьинки и Лебединского.
Против защитников населенного пункта Богдановка вооруженные формирования РФ применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.
"За текущие сутки, в результате вражеских обстрелов, двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в медицинские учреждения, им оказана помощь врачей. На участках разведения № 1, № 2 и № 3 обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 21 июля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.