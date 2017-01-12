Боевики на Донбассе заявили об обнаружении тел трех украинских военных

"Есть определенные заявления той стороны об обнаружении тел в военной форме. Подчеркиваю еще раз, что пока не будет проведено опознание и судебно-медицинская экспертиза - говорить об этом рано", - ответил он на вопрос о пребывании тел на стороне оккупантов.

Так, есть подозрения, что тела принадлежат трем пропавшим военнослужащим. Однако А.Мотузянык отметил, что сейчас подтверждения этой информации нет.

"По состоянию на эту минуту ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию я не могу, поскольку пока не будут возвращены украинской стороне, пока не будет проведена экспертиза и пока не будет проведение опознания тел, говорить об этом рано", - сказал он.

Напомним, 8 января на линии разграничения пропала связь с тремя военнослужащими.