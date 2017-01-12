Бойовики на Донбасі заявили про знайдення тіл трьох українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. З’явилась інформація про те, що на тимчасово окупованій території бойовики виявили тіла трьох українських військових, однак наразі ця інформація не має підтвердження. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Є певні заяви тієї сторони про знайдення тіл у військовій формі. Наголошую ще раз, що допоки не буде проведено упізнання і судово-медична експертиза — говорити про це зарано”, — відповів він на запитання про перебування тіл на стороні окупантів.
Так, є підозри, що тіла належать трьом зниклим військовослужбовцям. Однак О.Мотузяник наголосив, що наразі підтвердження цієї інформації немає.
“Станом на цю хвилину ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію я не можу, оскільки допоки не будуть повернуті українській стороні, допоки не буде проведено експертизу і допоки не буде проведення упізнання тіл, говорити про це зарано”, — сказав він.
Нагадаємо, 8 січня біля лінії розмежування зник зв’язок з трьома військовослужбовцями.