Бойовики на Донбасі заявили про знайдення тіл трьох українських військових

“Є певні заяви тієї сторони про знайдення тіл у військовій формі. Наголошую ще раз, що допоки не буде проведено упізнання і судово-медична експертиза — говорити про це зарано”, — відповів він на запитання про перебування тіл на стороні окупантів.

Так, є підозри, що тіла належать трьом зниклим військовослужбовцям. Однак О.Мотузяник наголосив, що наразі підтвердження цієї інформації немає.

“Станом на цю хвилину ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію я не можу, оскільки допоки не будуть повернуті українській стороні, допоки не буде проведено експертизу і допоки не буде проведення упізнання тіл, говорити про це зарано”, — сказав він.

Нагадаємо, 8 січня біля лінії розмежування зник зв’язок з трьома військовослужбовцями.