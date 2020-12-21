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Боевики в Донбассе взяли в плен украинского военного

Киев • УНН

 • 90202 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. Военнослужащий из состава Объединенных сил попал в плен российско-оккупационных войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Боевики в Донбассе взяли в плен украинского военного

"17 декабря 2020 года во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, что выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковые мероприятия положительного результата не дали.

"В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований. Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных Сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются", - отмечается в сообщении.

Напомним, 21 декабря утром на Донбассе в результате обстрелов боевиков двое украинских военных получили ранения. По этому поводу Украина подготовила и направила ноту в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

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