Під Горлівкою бойовики поранили двох військових: Україна направила ноту до ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Сьогодні, 21 грудня, вранці на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків двоє українських військових отримали поранення. З цього приводу Україна підготувала та направила ноту до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це інформує пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі, передає УНН.
“Сьогодні, 21 грудня, близько 08:00 ранку, внаслідок обстрілу з боку противника було поранено двох військовослужбовців ЗСУ в районі н.п. Горлівка Донецької області”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що пораненим надано медичну допомогу, їхній стан стабільний.
“Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено "режим тиші“, висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Україна направила ноту у спеціальну моніторингову місію ОБСЄ після обстрілу бойовиками трактору в районі населеного пункту Кам’янка поблизу Авдіївки на Донбасі, українська сторона СЦКК проводить верифікацію події на місці.
Як раніше повідомлялося в УНН, у штабі ООС повідомили, що у неділю, 20 грудня, збройні формування бойовиків, підтримуваних РФ, за допомогою станкового протитанкового гранатомета знищили сільськогосподарський трактор та поранили одного із трактористів.