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ООС: бойовики обстріляли трактор, який повертався з робіт, є поранений

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Збройні формування бойовиків, підтримуваних РФ, за допомогою станкового протитанкового гранатомета знищили сільськогосподарський трактор та поранили одного із трактористів, пише УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.

ООС: бойовики обстріляли трактор, який повертався з робіт, є поранений

У штабі зазначили, що бойовики: “продовжують порушувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Так, 20 грудня, близько 19.30 в районі населеного пункту Кам’янка (поблизу Авдіївки), з напрямку населеного пункту Василівка збройними формуваннями Російської Федерації трьома пострілами з станкового протитанкового гранатомету було знищено трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт”.

“Варто зазначити, що цивільну техніку знищено поза межами українських позицій. В результаті обстрілу один з трактористів отримав поранення. Українські військові відразу вирушили до місця події, надали постраждалому першу медичну допомогу і доставили його до лікувального закладу”, — додали у прес-центрі.

Українські Національні Новини

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