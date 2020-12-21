ООС: боевики обстреляли трактор, возвращавшийся с работ, есть раненый

В штабе отметили, что боевики: “продолжают нарушать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года. Так, 20 декабря, около 19.30 в районе населенного пункта Каменка (около Авдеевки), по направлению населенного пункта Васильевка вооруженными формированиями Российской Федерации тремя выстрелами из станкового противотанкового гранатомета были уничтожены трактор марки John Deere, возвращавшийся из сельскохозяйственных работ”.

“Стоит отметить, что гражданскую технику уничтожено за пределами украинских позиций. В результате обстрела один из трактористов получил ранения. Украинские военные сразу отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в лечебное учреждение”, — добавили в пресс-центре.