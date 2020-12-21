Україна направила ноту місії ОБСЄ через обстріл тракториста біля Авдіївки

“Для припинення обстрілу за допомогою координаційного механізму було введено "режим тиші". Підготовлено та направлено письмову ноту на СММ ОБСЄ. Сьогодні зранку СГ "Авдіївка" УССЦКК проводить верифікацію події на місці”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тракторист, який у результаті обстрілу отримав легке поранення, наразі перебуває вдома, його стан стабільний.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомили, що у неділю, 20 грудня, збройні формування бойовиків, підтримуваних РФ, за допомогою станкового протитанкового гранатомета знищили сільськогосподарський трактор та поранили одного із трактористів.