Україна направила ноту місії ОБСЄ через обстріл тракториста біля Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна направила ноту у спеціальну моніторингову місію ОБСЄ після обстрілу бойовиками трактору в районі населеного пункту Кам'янка поблизу Авдіївки на Донбасі, українська сторона СЦКК проводить верифікацію події на місці. Про це інформує пресслужба української делегації в Тристоронній контактній групі, передає УНН.
“Для припинення обстрілу за допомогою координаційного механізму було введено "режим тиші". Підготовлено та направлено письмову ноту на СММ ОБСЄ. Сьогодні зранку СГ "Авдіївка" УССЦКК проводить верифікацію події на місці”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тракторист, який у результаті обстрілу отримав легке поранення, наразі перебуває вдома, його стан стабільний.
Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомили, що у неділю, 20 грудня, збройні формування бойовиків, підтримуваних РФ, за допомогою станкового протитанкового гранатомета знищили сільськогосподарський трактор та поранили одного із трактористів.