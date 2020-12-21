Бойовики на Донбасі взяли у полон українського військового

“17 грудня 2020 року під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, що виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу”, — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що пошукові заходи позитивного результату не дали.

“На даний час встановлено, що військовослужбовець затриманий представниками незаконних збройних формувань. Представники російсько-окупаційних військ намагаються цинічно використати даний факт для дискредитації Збройних Сил України. Обставини події з’ясовуються”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 21 грудня вранці на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків двоє українських військових отримали поранення. З цього приводу Україна підготувала та направила ноту до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.