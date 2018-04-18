Боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и наблюдателей СЦКК

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 13051 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 30152 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 46929 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 73891 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 117988 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 90488 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 127299 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185348 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 278585 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203214 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.4м/с
71%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 119963 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 112714 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 93856 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 117546 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 64261 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 64537 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 117824 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 383946 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 345737 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 430514 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 634 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 16436 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 27600 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 33743 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 68938 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и наблюдателей СЦКК

Киев • УНН

 • 8680 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. На Луганском направлении украинская сторона СЦКК зафиксировала и задокументировала очередной факт обстрела боевиками российско-оккупационных войск объектов гражданской инфраструктуры Донбасса. В ходе инспекции на место инцидента, наблюдатели СЦКК сами попали под обстрел со стороны боевиков. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

Боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и наблюдателей СЦКК

"Прошли сутки в зоне проведения антитеррористической операции началась дерзким обстрелом тяжелой артиллерией российско-оккупационных войск по домам мирных жителей населенного пункта Зайцево", - сказал он.

По словам спикера, в ходе обстрелов враг вновь использовал оружие, запрещенное минского договоренностями.

"На этот раз под огнем артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм оказался населенный пункт Зайцево. Установлено, что артиллерийский огонь по мирным жителям Зайцево велся с оккупированного российско-оккупационными войсками населенного пункта Горловка", - сказал Гуцуляк.

Он рассказал, что обстрел произошел после часа ночи. Полностью уничтожен жилой дом и хозяйственная постройка по улице Вернадского 32, повреждены хозяйственные постройки приусадебные участки и ограждения по улицам Журавского и Мануильского. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Об указанном инценденте были проинформированы СММ ОБСЕ, отметил пресс-секретарь.

"Стоит отметить, что группа наблюдателей украинской стороны СЦКК которая прибыла в Зайцево для фиксирования очередного преступления российско-оккупационных войск была обстреляна боевиками из стрелкового оружия. Никто из группы наблюдателей не пострадал", - сказал он.

Как сообщал УНН, наблюдатели зафиксировали выстрелы в сторону беспилотного летательного мини-аппарата ОБСЕ на подконтрольной правительству территории, которые, как выяснилось позже, случайно совершили военные Вооруженных сил Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63