Боевики на Донбассе обстреляли населенный пункт и наблюдателей СЦКК

"Прошли сутки в зоне проведения антитеррористической операции началась дерзким обстрелом тяжелой артиллерией российско-оккупационных войск по домам мирных жителей населенного пункта Зайцево", - сказал он.



По словам спикера, в ходе обстрелов враг вновь использовал оружие, запрещенное минского договоренностями.



"На этот раз под огнем артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм оказался населенный пункт Зайцево. Установлено, что артиллерийский огонь по мирным жителям Зайцево велся с оккупированного российско-оккупационными войсками населенного пункта Горловка", - сказал Гуцуляк.



Он рассказал, что обстрел произошел после часа ночи. Полностью уничтожен жилой дом и хозяйственная постройка по улице Вернадского 32, повреждены хозяйственные постройки приусадебные участки и ограждения по улицам Журавского и Мануильского. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.



Об указанном инценденте были проинформированы СММ ОБСЕ, отметил пресс-секретарь.



"Стоит отметить, что группа наблюдателей украинской стороны СЦКК которая прибыла в Зайцево для фиксирования очередного преступления российско-оккупационных войск была обстреляна боевиками из стрелкового оружия. Никто из группы наблюдателей не пострадал", - сказал он.



Как сообщал УНН, наблюдатели зафиксировали выстрелы в сторону беспилотного летательного мини-аппарата ОБСЕ на подконтрольной правительству территории, которые, как выяснилось позже, случайно совершили военные Вооруженных сил Украины.