Бойовики на Донбасі обстріляли населений пункт та спостерігачів СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На Луганському напрямку українська сторона СЦКК зафіксувала та задокументувала черговий факт обстрілу бойовиками російсько-окупаційних військ об’єктів цивільної інфраструктури Донбасу. В ході інспекції на місце інциденту, спостерігачі СЦКК самі потрапили під обстріл з боку бойовиків. Про це повідомив сьогодні на брифінгу у Києві речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
"Минула доба в зоні проведення антитерористичної операції розпочалась зухвалим обстрілом важкої артилерії російсько-окупаційних військ по будинках мирних мешканців населеного пункту Зайцеве",- сказав він.
За словами речника, в ході обстрілів ворог знов використовував зброю, заборонену Мінськими домовленостями.
"Цього разу під вогнем артилерійських систем калібрів 152 та 122 мм опинився населений пункт Зайцеве. Встановлено, що артилерійський вогонь по мирним мешканцям Зайцевого вівся з окупованого російсько-окупаційними військами населеного пункту Горлівка", - сказав Гуцуляк.
Він розповів, що обстріл стався після першої години ночі. Повністю знищено житловий будинок та господарча будівля по вулиці Вернадського 32, пошкоджені господарчі будівлі присадибні ділянки та огорожі по вулицях Журавського та Мануїльського. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.
Про зазначене було поінформовано СММ ОБСЄ, зазначив речник.
"Варто зазначити, що група спостерігачів української сторони СЦКК яка прибула до Зайцевого для фіксування чергового злочину російсько-окупаційних військ була обстріляна бойовиками зі стрілецької зброї. Ніхто з групи спостерігачів не постраждав", - сказав він.
Як повідомляв УНН, спостерігачі зафіксували постріли в бік безпілотного літального міні-апарата ОБСЄ на підконтрольній уряду території, які, як зясувалось пізніше, випадково здійснили військові Збройних сил України.