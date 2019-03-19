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Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции сил ООС

Киев • УНН

 • 10286 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. За текущие сутки в зоне проведения операции объединенных сил зафиксировано четыре вражеских обстрела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции сил ООС

"В течение суток противник четыре раза открывал огонь по позициям наших войск. В том числе - трижды с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями", - говорится в сообщении.

Так, по данным пресс-центра, боевики совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Марьинка в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Новолуганское.

Кроме того, вблизи села Новоалександровка противник дважды обстрелял позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сообщается, что потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

Напомним, военные на Донбассе сбили самодельный ударный беспилотник.

Как сообщал УНН, военнослужащие ООС будут голосовать 31 февраля в палатках.

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