Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции сил ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. За текущие сутки в зоне проведения операции объединенных сил зафиксировано четыре вражеских обстрела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток противник четыре раза открывал огонь по позициям наших войск. В том числе - трижды с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями", - говорится в сообщении.
Так, по данным пресс-центра, боевики совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Марьинка в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов в районе населенного пункта Новолуганское.
Кроме того, вблизи села Новоалександровка противник дважды обстрелял позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Сообщается, что потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.
Напомним, военные на Донбассе сбили самодельный ударный беспилотник.
Как сообщал УНН, военнослужащие ООС будут голосовать 31 февраля в палатках.