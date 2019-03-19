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Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції сил ООС

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. За поточну добу у зоні проведення Операції об’єднаних сил зафіксовано чотири ворожих обстріли. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ООС.

Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції сил ООС

"Протягом доби противник чотири рази відкривав вогонь по позиціях наших військ. У тому числі – тричі із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними прес-центру, бойовики здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Мар’їнка у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів у районі населеного пункту Новолуганське.

Крім того, поблизу села Новоолександрівка противник двічі обстріляв позиції українських військових з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Повідомляється, що втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, військові на Донбасі збили саморобний ударний безпілотник

Як повідомляв УНН, військовослужбовці ООС голосуватимуть 31 березня у наметах

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