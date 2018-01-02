Боевики "ЛНР" избили гражданских за использование пиротехники - Мотузяник

"1 января этого года в Луганске военнослужащие 2-го Армейского корпуса, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, избили гражданских лиц, которые якобы нарушали правила пользования пиротехническими средствами вблизи расположения части", - сказал А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, 31 декабря 2017 года боевик "1 АК" "ДНР" в состоянии опьянения подорвал гранату, в результате чего погибли 4 его коллег, 2 получили ранения. Еще трое погибли в результате взрыва газового баллона.