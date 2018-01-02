Бойовики "ЛНР" побили цивільних за використання піротехніки - Мотузяник
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Бойовики "ЛНР" побили групу цивільних осіб за використання ними піротехніки на Новий рік. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"1 січня цього року у Луганську військовослужбовці 2-го Армійського корпусу, які перебували у стані алкогольного сп'яніння, побили цивільних осіб, які начебто порушували правила користування піротехнічними засобами поблизу розташування частини", - сказав О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, 31 грудня 2017 року бойовик "1 АК" "ДНР" в стані сп'яніння підірвав гранату, внаслідок чого загинуло 4 його колег, 2 отримали поранення. Ще троє загинули внаслідок вибуху газового балону.