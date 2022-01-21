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Боевики ИГ убили 11 иракских солдат в ходе нападения на казармы

Боевики ИГ убили 11 иракских солдат в ходе нападения на казармы

Киев • УНН

 • 12386 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Боевики из экстремистской группировки "Исламское государство" напали на армейские казармы в горном районе к северу от Багдада, убив 11 солдат, пока они спали. Об этом информирует УНН со ссылкой на Al Arabiya.

Детали

Официальные лица заявили, что нападение произошло в районе Аль-Азима, открытой местности к северу от Бакубы в провинции Дияла.

Обстоятельства нападения не ясны, но известно, что боевики ворвались в казармы в 3 часа ночи по местному времени и застрелили солдат.

Эта атака в более чем в 120 километрах к северу от столицы Багдада стала одной из самых смертоносных на иракских военных за последние месяцы.

Официальные лица заявили, что к деревне, где произошло нападение, было направлено армейское подкрепление, а в прилегающих районах развернуты силы безопасности.

Дополнение

Группировка "Исламское государство" потерпела значительное поражение в Ираке в 2017 году и в Сирии в 2019 году, хотя во многих районах она остается активной из-за "спящих" очагов. Боевики экстремистской группировки мусульман-суннитов до сих пор проводят операции, нанося удары по силам безопасности, электростанциям и другой инфраструктуре.

В октябре вооруженные автоматами боевики ИД совершили налет на шиитское село в провинции Дияла, убив 11 мирных жителей и ранив несколько человек. Официальные лица в то время заявили, что нападение произошло после того, как боевики похитили жителей села, и их требования о выкупе не были выполнены.

В последние месяцы количество атак ИД участилась как в Ираке, так и в соседней Сирии, где группировка некогда создала самопровозглашенный исламский халифат, прежде чем потерпела поражение от международной коалиции.

Исламский халифат охватил большую часть Ирака и Сирии. После этого война против них длилась несколько лет и оставила большую часть двух соседних стран в руинах.

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