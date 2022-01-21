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Шахед-136

Бойовики ІД убили 11 іракських солдатів у ході нападу на казарми

Бойовики ІД убили 11 іракських солдатів у ході нападу на казарми

Київ • УНН

 • 12389 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Бойовики з екстремістського угруповання "Ісламська держава" напали на армійські казарми в гірському районі на північ від Багдада, вбивши 11 солдатів, поки вони спали. Про це інформує УНН з посиланням на Al Arabiya.

Деталі

Офіційні особи заявили, що напад стався в районі Аль-Азіма, відкритої місцевості на північ від Бакуби в провінції Діяла.

Обставини нападу не зрозумілі, але відомо, що бойовики увірвалися в казарми о 3 годині ночі за місцевим часом і застрелили солдатів.

Ця атака за більш ніж 120 кілометрів на північ від столиці Багдада стала однією з найбільш смертоносних на іракських військових за останні місяці.

Офіційні особи заявили, що до села, де стався напад, було направлено армійське підкріплення, а в прилеглих районах розгорнуто сили безпеки.

Доповнення

Угруповання "Ісламська держава" зазнало значної поразки в Іраку в 2017 році та в Сирії в 2019 році, хоча в багатьох районах воно залишається активним через "сплячі" осередки. Бойовики екстремістського угруповання мусульман-сунітів досі проводять операції, завдаючи ударів по силах безпеки, електростанціям та іншій інфраструктурі.

У жовтні озброєні автоматами бойовики ІД здійснили наліт на шиїтське село в провінції Діяла, вбивши 11 мирних жителів і поранивши кілька людей. Офіційні особи на той час заявили, що напад стався після того, як бойовики викрали мешканців села, і їхні вимоги про викуп не було виконано.

В останні місяці кількість атак ІД почастішала як в Іраку, так і в сусідній Сирії, де угруповання колись створило самопроголошений ісламський халіфат, перш ніж зазнало поразки від міжнародної коаліції.

Ісламський халіфат охопив більшу частину Іраку та Сирії. Після цього війна проти них тривала кілька років і залишила більшу частину двох сусідніх країн у руїнах.

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