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Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе

Киев • УНН

 • 10832 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. С начала суток незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом говорится в сводке, опубликованной пресс-центром штаба ООС, передает УНН.

Боевики девять раз нарушили "тишину" на Донбассе

"С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Согласно данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил. Из них вблизи населенного пункта Опытное по направлению Веселое - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Авдеевки, по направлению Спартак - из крупнокалиберного пулемета; Водяное по направлению населенного пункта Ужовка - из автоматических гранатометов; окраины Лебединского по направлению Ужовки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Новотроицкое по направлению населенного пункта Докучаевск - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник совершил четыре обстрелы позиций Объединенных сил вблизи Луганского, по направлению Нижнее Лозовое - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды Новолуганское, по направлению населенного пункта Доломитное - гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Южное по направлению шахты имени Гагарина - с 120 мм минометов, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в штабе ООС.

Как сообщал УНН, в Донецкой области в результате вражеского обстрела ранена 66-летняя женщина.

Напомним, ранее Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский пожаловался ОБСЕ на провокации со стороны боевиков.

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