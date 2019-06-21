Внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі поранена 66-річна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу поранена 66-річна жінка. Про це повідомили у прес-центрі штабу Об’єднаних сил, передає УНН.
"Українська сторона СЦКК повідомляє, що збройні формування РФ підступно обстріляли населений пункт Чермалик, що на Донеччині, у результаті чого поранено мешканку села та пошкоджено приватний будинок", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 21 червня, спостережна група "Маріуполь" української сторони СЦКК під час проведення фотофіксації встановила, що обстріл здійснено зі станкового протитанкового гранатомету, зенітної установки ЗУ-23-2, а також стрілецької зброї.
Наразі відомо, що 66-річна жінка отримала осколкове поранення лівої ключиці та перебуває в міській лікарні Маріуполя. Зазначається, що сам інцидент стався 20 червня о 23:00.
Окрім того, ворожі обстріли пошкодили приватний будинок в цьому ж населеному пункті Чермалик по вулиці Першотравнева, 41.
Нагадаємо, з квітня 2014 року до 9 червня поточного року понад 3,3 тис. цивільних осіб загинули внаслідок збройного конфлікту на сході України.