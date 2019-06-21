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Вследствие вражеского обстрела на Донбассе ранена 66-летняя женщина

Киев • УНН

 • 8290 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В Донецкой области в результате вражеского обстрела ранена 66-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Объединенных сил, передает УНН.

Вследствие вражеского обстрела на Донбассе ранена 66-летняя женщина

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования РФ коварно обстреляли населенный пункт Чермалык, что в Донецкой области, в результате чего ранена жительница села и поврежден частный дом", - говорится в сообщении.

Сегодня, 21 июня, наблюдательный группа "Мариуполь" украинской стороны СЦКК при проведении фотофиксации установила, что обстрел осуществлен из станкового противотанкового гранатомета, зенитной установки ЗУ-23-2, а также стрелкового оружия.

Известно, что 66-летняя женщина получила осколочное ранение левой ключицы и находится в городской больнице Мариуполя. Отмечается, что сам инцидент произошел 20 июня в 23:00.

Кроме того, вражеские обстрелы повредили частный дом в этом же населенном пункте Чермалык по улице Первомайская, 41.

Напомним, с апреля 2014-го по 9 июня текущего года более 3,3 тыс. гражданских лиц погибли в результате вооруженного конфликта на востоке Украины.

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