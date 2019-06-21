Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Від початку доби незаконні збройні формування дев'ять разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Про це йдеться у зведенні, опублікованому прес-центром штабу ООС, передає УНН.
"Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Згідно з даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил. З них поблизу населеного пункту Опитне з напрямку Веселе – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Авдіївки, з напрямку Спартак – з великокаліберного кулемету; Водяне з напрямку населеного пункту Ужівка – з автоматичних гранатометів; околиці Лебединського з напрямку Ужівка – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; Новотроїцьке з напрямку населеного пункту Докучаєвськ – зі станкового протитанкового гранатомету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил поблизу Луганського, з напрямку Нижнє Лозове – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі Новолуганське, з напрямку населеного пункту Доломітне – гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; Південне з напрямку шахти імені Гагаріна – зі 120 мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойову травму.
"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі ООС.
Як повідомляв УНН, у Донецькій області внаслідок ворожого обстрілу поранена 66-річна жінка.
Нагадаємо, раніше Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський поскаржився ОБСЄ на провокації з боку бойовиків.