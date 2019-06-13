Боевики девять раз обстреляли позиции Объединенных сил, есть раненый

"С начала суток враг 9 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенной минскими соглашениями артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Напомним, с начала этого периода по состоянию на полдень в районе проведения операции Объединенных сил враг семь раз обстрелял украинские позиции.