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Боевики девять раз обстреляли позиции Объединенных сил, есть раненый

Киев • УНН

 • 8729 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня с начала суток по состоянию на 19:00 боевики открывали огонь по позициям Объединенных сил 9 раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Боевики девять раз обстреляли позиции Объединенных сил, есть раненый

"С начала суток враг 9 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенной минскими соглашениями артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отметили в пресс-центре.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Напомним, с начала этого периода по состоянию на полдень в районе проведения операции Объединенных сил враг семь раз обстрелял украинские позиции.

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