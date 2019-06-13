Бойовики дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні з початку доби станом на 19:00 бойовики відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил 9 разів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр ООС.
"Від початку доби ворог 9 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами артилерії калібру 152 мм, мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначили в прес-центрі.
Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав бойову травму. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, з початку цієї доби станом на полудень в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог сім разів обстріляв українські позиції.