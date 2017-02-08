Боевики атакуют Авдеевку, с 16:40 уже 11 раненых бойцов - военный журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Военный журналист Роман Бочкала заявил, что боевики постоянно бомбардируют город Авдеевку в Донецкой области. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В Авдеевке постоянно гремит. С 16:40 уже 11 раненых ", - написал он.
Как сообщал УНН, в результате успешных действий ВСУ в "серой зоне" российские военные начали терять возможность свободно двигаться и попали в сложную тактическую обстановку. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.