Боевики атакуют Авдеевку, с 16:40 уже 11 раненых бойцов - военный журналист

"В Авдеевке постоянно гремит. С 16:40 уже 11 раненых ", - написал он.

Как сообщал УНН, в результате успешных действий ВСУ в "серой зоне" российские военные начали терять возможность свободно двигаться и попали в сложную тактическую обстановку. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.