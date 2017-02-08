Бойовики атакують Авдіївку, з 16:40 вже 11 поранених бійців - військовий журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Військовий журналіст Роман Бочкала заявив, що бойовики постійно бомбардують місто Авдіївку в Донецькій області. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“В Авдіївці постійно гримить. З 16:40 уже 11 поранених”, — написав він.
Як повідомляв УНН, внаслідок успішних дій ЗСУ у “сірій зоні” російські військові почали втрачати можливість вільно рухатись і потрапили в складну тактичну обстановку. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.