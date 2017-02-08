Бойовики атакують Авдіївку, з 16:40 вже 11 поранених бійців - військовий журналіст

“В Авдіївці постійно гримить. З 16:40 уже 11 поранених”, — написав він.

Як повідомляв УНН, внаслідок успішних дій ЗСУ у “сірій зоні” російські військові почали втрачати можливість вільно рухатись і потрапили в складну тактичну обстановку. Про це в ефірі “5 каналу” заявив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.