Боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, ранены двое военных

"В течение суток, по состоянию на 18 часов, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня. При этом, зафиксировано 5 случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями ... Во время боевых действий ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе ООС, враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Свободный, Майское, Степное, Березовое, Новотроицкое и Гнутово. А по оборонным укреплениям наших войск неподалеку Жолобка противник осуществлял огневое воздействие еще и из минометов калибра 82 и 120 мм. Такие же минометы российские захватчики применили в районе Чермалыка.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 16 раз открывали огонь по позициям наших войск.