ООС: бойовики 16 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
18 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, ворог 5 разів застосовував озброєння, заборонене Мінськими угодами, зокрема й артилерію.
“З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Об’єднаних сил в районах населених пунктів Жолобок, Новотошківське, Світлодарськ, Травневе, Верхньоторецьке, Авдіївка, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове. Окрім того, на опорні пункти наших військ поблизу Новотошківського та Світлодарська противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм. Позиції Об’єднаних сил в районах Травневого та Жолобка окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру та артилерії калібру 122 мм”, — ідеться у повідомленні прес-цертру ООС.
У ході бойових дій жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.
Від початку доби бойовики, з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, здійснили обстріл наших позицій у районі Жолобка. Втрат не допущено.
За даними розвідки, протягом 18 листопада, 3-х бойовиків було знищено та ще 4-х — поранено.