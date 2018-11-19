ООС: боевики 16 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
18 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.
Боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, враг 5 раз применял вооружение, запрещенное минскими соглашениями, в том числе и артиллерию.
“Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Желобок, Новотошковское, Светлодарск, Майское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Павлополь, Водяное и Гнутово. Кроме того, на опорные пункты наших войск вблизи Новотошковское и Светлодарска противник осуществлял огневое воздействие из минометов калибра 120 мм. Позиции Объединенных сил в районах Майского и желобки оккупанты обстреливали из минометов 82-го калибра и артиллерии калибра 122 мм”, — говорится в сообщении пресс-цертру ООС.
В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
С начала суток боевики, из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, совершили обстрел наших позиций в районе желобков. Потерь не допущено.
По данным разведки, в течение 18 ноября, 3-х боевиков были уничтожены и еще 4-х — ранены.