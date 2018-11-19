Бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, поранено двох військових
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. З початку доби російсько-терористичні угруповання 10 разів обстріляли позиції підрозділів Операції об'єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого отримали поранення двоє військових. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу ООС, передає УНН.
“Упродовж доби, станом на 18 годину, російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню. При цьому, зафіксовано 5 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами... Під час бойових дій поранення отримали два військовослужбовці Об’єднаних сил”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил в районах населених пунктів Вільний, Травневе, Степне, Березове, Новотроїцьке та Гнутове. А по оборонних укріпленнях наших військ неподалік Жолобка противник здійснював вогневий вплив ще й з мінометів калібру 82 та 120 мм. Такі ж міномети російські загарбники застосували у районі Чермалика.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.