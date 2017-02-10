Боевика "ЛНР" будут судить заочно в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Тернопольской области заочно будут судить участника террористической организации "ЛНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Тернопольской области.
В суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по ч.1 ст.258-3 УК Украины (участие в террористической организации) в отношении жителя Луганской области.
Расследованием установлено, что житель Попаснянского района Луганской области в 2014 году уехал в город Стаханов, где вступил, а в дальнейшем возглавил взвод материального обеспечения "1 мотострелкового батальона 6 Отдельного мотострелкового казачьего полка имени Платова", получив при этом воинское звание прапорщика и автоматическое огнестрельное оружие для выполнение преступных задач террористической организации.
Действуя в интересах террористической организации "ЛНР" человек систематически доставлял боевым подразделениям террористов на передовую линию соприкосновения с украинскими военными продукты питания, предметы вещевого обеспечения, оружие и боеприпасы.
Поскольку обвиняемый находится на временно неподконтрольной украинскому правительству территории, судить его будут заочно.
Справка: За совершение инкриминируемого преступления Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Как сообщал УНН, еще одного депутата террористической организации "ДНР" будут судить заочно.