Бойовика "ЛНР" судитимуть заочно на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. На Тернопільщині заочно судитимуть учасника терористичної організації "ЛНР". Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.
До суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.1 ст.258-3 КК України (участь у терористичній організації) щодо жителя Луганщини.
Розслідуванням встановлено, що житель Попаснянського району Луганської області у 2014 році виїхав у місто Стаханов, де вступив, а надалі очолив взвод матеріального забезпечення “1 мотострілкового батальйону 6 Окремого мотострілецького козачого полку імені Платова”, отримавши при цьому військове звання прапорщика та автоматичну вогнепальну зброю для виконання злочинних завдань терористичної організації.
Діючи в інтересах терористичної організації “ЛНР” чоловік систематично доставляв бойовим підрозділам терористів на передову лінію зіткнення з українськими військовими продукти харчування, предмети речового забезпечення, зброю та боєприпаси.
Оскільки обвинувачений перебуває на тимчасово непідконтрольній українському уряду території, судитимуть його заочно.
Довідково: За вчинення інкримінованого злочину Кримінальний кодекс України передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років.
Як повідомляв УНН, ще одного депутата терористичної організації “ДНР” судитимуть заочно.