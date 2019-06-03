Боец крымскотатарского батальона Кадыров осужден в оккупированном Крыму на четыре года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Кировский районный суд оккупированного Крыма вынес приговор в отношении Эдема Кадырова, обвиняемого по части 2 статьи 208 УК РФ в участии в добровольческом батальоне имени Номана Челебеджихана (сейчас общественное объединение "Аскер"). Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook, передает УНН.
Судья Игорь Галин приговорил Кадырова к четырем годам лишения свободы и одному году ограничения. Кадыров признал вину, заключил сделку со следствием, его дело рассматривалось по существу в особом порядке в течении одного судебного заседания 6 мая.
"Установлено, что житель полуострова в 2016 году вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием. В его обязанности входило осуществление личной охраны командира НВФ – Ислямова Л.Э., выполнение поставленных им задач, строительство сооружений и заграждений вблизи расположения российско-украинской границы, досмотр транспортных средств ее пересекающих и др.", - говорится в заявлении пресс-службы ФСБ. Ленур Ислямов отрицал знакомство с Кадыровым.
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Эдем Кадыров был задержан 23 января 2019 года, арестован, арест был продлен 23 апреля. Приговор вынесен 31 мая.