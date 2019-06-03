Боєць кримськотатарського батальйону Кадиров засуджений в окупованому Криму на чотири роки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Кіровський районний суд окупованого Криму виніс вирок у відношенні Едема Кадирова, звинуваченого по частині 2 статті 208 КК РФ в участі в добровільному батальйоні імені Номана Челебеджіхана (зараз громадське об'єднання "Аскер"). Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Суддя Ігор Галин засудив Кадирова до чотирьох років позбавлення волі і одного року обмеження. Кадиров визнав провину, уклав угоду зі слідством, його справа розглядалася по суті в особливому порядку протягом одного судового засідання 6 травня.
"Встановлено, що житель півострова в 2016 році вступив до лав очолюваного Лєнуром Іслямовим "кримсько-татарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана", що діє в прикордонних районах Херсонської області України, і пройшов там спеціальну підготовку, в тому числі щодо поводження з вогнепальною зброєю. В його обов'язки входило здійснення особистої охорони командира НЗФ - Іслямова Л.Е., виконання поставлених перед ними завдань, будівництво споруд і загороджень поблизу розташування російсько-українського кордону, огляд транспортних засобів, які його перетинають і ін.", - йдеться в заяві прес-служби ФСБ. Ленур Іслямов заперечував знайомство з Кадировим.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Масові обшуки в Криму: в СІЗО порушують релігійні права затриманих кримчан
Едем Кадиров був затриманий 23 січня 2019 року, заарештований, арешт був продовжений 23 квітня. Вирок винесено 31 травня.