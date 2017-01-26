Боец АТО из Грузинского легиона Г.Церцвадзе вышел на свободу - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Грузинский доброволец Гия Церцвадзе вышел на свободу. Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"Как и обещал - Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе - если это свои грузины", - написал Генпрокурор.
Как уточнила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, боец АТО из Грузинского легиона Гия Церцвадзе вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.
Напомним, сегодня Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы защиты добровольца АТО гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который объявлен Россией в международный розыск по подозрению в умышленном убийстве и покушении на убийство в 2003 году в Сочи, на меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 февраля.