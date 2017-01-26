Боец АТО из Грузинского легиона Г.Церцвадзе вышел на свободу - Ю.Луценко

"Как и обещал - Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе - если это свои грузины", - написал Генпрокурор.

Как уточнила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, боец ​​АТО из Грузинского легиона Гия Церцвадзе вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.

Напомним, сегодня Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы защиты добровольца АТО гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который объявлен Россией в международный розыск по подозрению в умышленном убийстве и покушении на убийство в 2003 году в Сочи, на меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 февраля.