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Боец АТО из Грузинского легиона Г.Церцвадзе вышел на свободу - Ю.Луценко

Боец АТО из Грузинского легиона Г.Церцвадзе вышел на свободу - Ю.Луценко

Киев • УНН

 • 12864 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Грузинский доброволец Гия Церцвадзе вышел на свободу. Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Как и обещал - Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе - если это свои грузины", - написал Генпрокурор.

Как уточнила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, боец ​​АТО из Грузинского легиона Гия Церцвадзе вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО.

Напомним, сегодня Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы защиты добровольца АТО гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который объявлен Россией в международный розыск по подозрению в умышленном убийстве и покушении на убийство в 2003 году в Сочи, на меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 февраля.

Украинские Национальные Новости

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