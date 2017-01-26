Боєць АТО із Грузинського легіону Г.Церцвадзе вийшов на волю – Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Грузинський доброволець Гія Церцвадзе вийшов на волю. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
“Як і обіцяв — Гія Церцвадзе на свободі. Україна своїх не здає. В тому числі — якщо це свої грузини”, — написав Генпрокурор.
Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, боєць АТО з Грузинського легіону Гія Церцвадзе вийшов на волю із Лук'янівського СІЗО.
Нагадаємо, сьогодні Апеляційний суд Києва переніс розгляд скарги захисту добровольця АТО громадянина Грузії Гії Церцвадзе, який оголошений Росією у міжнародний розшук за підозрою у навмисному вбивстві і замаху на вбивство в 2003 році в Сочі, на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 3 лютого.