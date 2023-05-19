Боеголовка российской ракеты, упавшей под Быдгощем, оказалась бетонной
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Во время исследования найденных в апреле обломков российской ракеты, упавшей в декабре прошлого года возле польского Быдгоща, выяснилось, что у нее бетонная боеголовка. Об этом в эфире RMF FM рассказал глава канцелярии президента Польши Павел Шрот, пишет УНН.
Шрот отметил, что боеголовку изучают специалисты. Высказал предположение, что таким образом хотели ввести в заблуждение украинскую ПВО.
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“Что касается боеголовки, то она обнаружена и изучается соответствующими учреждениями. Она особенная, потому что сделана из бетона. Я предполагаю, что она была установлена на этой ракете в таком виде, что эта старая модель ракеты могла озадачить украинскую ПВО”. — сказал глава канцелярии Дуды.
Он заверил, что там не было взрывчатки. Но эта ракета не может летать без боевой части, “поэтому кто-то установил такую вершину российской технологической мысли”.
Напомним
В конце апреля Министерство национальной обороны Польши объявило, что вблизи села Замость под Быдгощем были найдены останки неизвестного военного объекта. По мнению некоторых экспертов, это была российская крылатая ракета Х-55.
Объект вошел в воздушное пространство Польши 16 декабря. Приблизительное место падения было зафиксировано. Однако глава оперативного командования не сообщил об инциденте министру обороны Польши. На место отправили полицейской патруль, а после 19 декабря поиски объекта прекратились.