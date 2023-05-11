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Російська ракета під Бидгощем: міністр оборони Польщі звинуватив голову оперативного командування

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак представляючи результати перевірки у зв'язку з падінням російського військового об'єкта, який було знайдено поблизу Бидгоща, повідомив, що процедури та механізми реагування працювали належним чином аж до рівня оперативного командира, але командувач оперативним командуванням збройних сил генерал-лейтенант Томаш Петровський не поінформував голову Міністерства оборони Польщі та інших осіб та служб держави про те, що у повітряному просторі Польщі з'явився невідомий об'єкт. Про це УНН пише посилаючись на Рolskie Radio.

Цитата

"Дії центру повітряних операцій були правильні. Центр повітряних операцій поінформував оперативного командувача про неідентифікований об’єкт, який з’явився у польському повітряному просторі. Оперативний командувач занедбав свої обов’язки згідно з інструкціями й не повідомив мене про об’єкт, який з’явився у польському повітряному просторі. Також не поінформував центр безпеки та інші передбачені процедурами служби", - зазначив міністр.

Деталі

Очільник польського Міноборони повідомив, що 16 грудня до Центру повітряних операцій, підпорядкованого оперативному командиру, надійшла інформація від українців про наближення до Польщі об’єкта, який може бути ракетою. Польські та американські чергові літаки було піднято, об’єкт зафіксовано польськими наземними радіолокаційними станціями. Об’єкт впав у Замості поблизу Бидгоща.

Голова Міністерства оборони додав, що оперативне командування не тільки не поінформувало про ситуацію відповідно до процедури своє начальство, але й не віддало розпорядження про широкі пошукові заходи об'єкта, що впав на польській території – на місце можливого падіння був направлений поліцейський патруль, а після 19 грудня пошуки були повністю припинені.

"Найбільші недоліки було виявлено у сфері звітності події та проведення розшукових заходів. Я негайно повідомлю про результати перевірки як президенту Республіки Польща, так і командувачу збройних сил та прем'єр-міністру. Повідомляю вам, що можливі кадрові чи дисциплінарні рішення будуть ухвалені після консультації з Президентом Республіки, Верховним головнокомандувачем збройних сил".

Що передувало

Наприкінці квітня Міністерство національної оборони Польщі оголосило, що поблизу села Замость під Бидгощем було знайдено останки невідомого військового об'єкта, який, на думку деяких експертів, був російською крилатою ракетою Х-55.

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