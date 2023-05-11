Російська ракета під Бидгощем: міністр оборони Польщі звинуватив голову оперативного командування

КИЇВ. 11 травня. УНН. Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак представляючи результати перевірки у зв'язку з падінням російського військового об'єкта, який було знайдено поблизу Бидгоща, повідомив, що процедури та механізми реагування працювали належним чином аж до рівня оперативного командира, але командувач оперативним командуванням збройних сил генерал-лейтенант Томаш Петровський не поінформував голову Міністерства оборони Польщі та інших осіб та служб держави про те, що у повітряному просторі Польщі з'явився невідомий об'єкт. Про це УНН пише посилаючись на Рolskie Radio.