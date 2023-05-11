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Российская ракета под Быдгощем: министр обороны Польши обвинил главу оперативного командования

Российская ракета под Быдгощем: министр обороны Польши обвинил главу оперативного командования

Киев • УНН

 • 2646339 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак представляя результаты проверки в связи с падением российского военного объекта, который был найден вблизи Быдгоща, сообщил, что процедуры и механизмы реагирования работали должным образом вплоть до уровня оперативного командира, но командующий оперативным командованием вооруженных сил генерал-лейтенант Томаш Петровский не проинформировал главу Министерства обороны Польши и других лиц и служб государства о том, что в воздушном пространстве Польши появился неизвестный объект. Об этом УНН пишет ссылаясь на Рolskie Radio.

Цитата

"Действия центра воздушных операций были правильными. Центр воздушных операций проинформировал оперативного командующего о не идентифицированном объекте, который появился в польском воздушном пространстве. Оперативный командующий пренебрег своими обязанностями согласно инструкциям и не уведомил меня об объекте, который появился в польском воздушном пространстве. Также не проинформировал центр безопасности и другие предусмотренные процедурами службы", — отметил министр.

Детали

Глава польского Минобороны сообщил, что 16 декабря в Центр воздушных операций, подчиненный оперативному командиру, поступила информация от украинцев о приближении к Польше объекта, который может быть ракетой. Польские и американские дежурные самолеты были подняты, объект зафиксирован польскими наземными радиолокационными станциями. Объект упал в Замостье вблизи Быдгоща.

Глава Министерства обороны добавил, что оперативное командование не только не проинформировало о ситуации в соответствии с процедурой свое начальство, но и не отдало распоряжение о широких поисковых мероприятиях упавшего объекта на польской территории – на место возможного падения был направлен полицейский патруль, а после 19 декабря поиски были полностью прекращены.

"Наибольшие недостатки были выявлены в сфере отчетности события и проведения розыскных мероприятий. Я немедленно сообщу о результатах проверки как президенту Республики Польша, так и командующему вооруженными силами и премьер-министру. Сообщаю вам, что возможные кадровые или дисциплинарные решения будут приняты после консультации с Президентом Республики, Верховным главнокомандующим вооруженных сил".

Что предшествовало

В конце апреля Министерство национальной обороны Польши объявило, что вблизи села Замость под Быдгощем были найдены останки неизвестного военного объекта, который, по мнению некоторых экспертов, был российской крылатой ракетой Х-55.

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