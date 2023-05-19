Боєголовка російської ракети, що впала під Бидгощем, виявилася бетонною
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Під час дослідження знайдених у квітні уламків російської ракети, що впала у грудні минулого року біля польського Бидгоща, з’ясувалося, що у неї бетонна боєголовка. Про це в ефірі RMF FM розповів глава канцелярії президента Польщі Павел Шрот, пише УНН.
Шрот зазначив, що боєголовку вивчають спеціалісти. Висловив припущення, що таким чином хотіли ввести в оману українську ППО.
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“Щодо боєголовки, то вона виявлена та вивчається відповідними установами. Вона особлива, тому що зроблена із бетону. Я припускаю, що вона була встановлена на цій ракеті в такому вигляді, що ця стара модель ракети могла спантеличити українську ППО”. — сказав глава канцелярії Дуди.
Він запевнив, що там не було вибухівки. Але ця ракета не може літати без бойової частини, “тому хтось встановив таку вершину російської технологічної думки”.
Нагадаємо
Наприкінці квітня Міністерство національної оборони Польщі оголосило, що поблизу села Замость під Бидгощем було знайдено останки невідомого військового об’єкта. На думку деяких експертів, це була російська крилата ракетою Х-55.
Об’єкт увійшов до повітряного простору Польщі 16 грудня. Приблизне місце падіння було зафіксоване. Однак голова оперативного командування не повідомив про інцидент міністра оборони Польщі. На місце відправили поліцейській патруль, а після 19 грудня пошуки об’єкта припинилися.