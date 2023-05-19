Боєголовка російської ракети, що впала під Бидгощем, виявилася бетонною

ukru
Ексклюзив
05:38 • 3510 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 276741 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 374080 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 307585 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 342298 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 306580 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 222844 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206958 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165542 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 539451 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.1 м/с
91 %
745 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

30 березня, 20:29 • 12367 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 10326 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 21877 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 18682 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 17297 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 396706 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 539454 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 572253 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 569177 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 468886 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206582 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 374082 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176384 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167196 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 138018 перегляди
Актуальне
Боєголовка російської ракети, що впала під Бидгощем, виявилася бетонною

Боєголовка російської ракети, що впала під Бидгощем, виявилася бетонною

Київ • УНН

 • 1034599 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Під час дослідження знайдених у квітні уламків російської ракети, що впала у грудні минулого року біля польського Бидгоща, з’ясувалося, що у неї бетонна боєголовка. Про це в ефірі RMF FM розповів глава канцелярії президента Польщі Павел Шрот, пише УНН.

Шрот зазначив, що боєголовку вивчають спеціалісти. Висловив припущення, що таким чином хотіли ввести в оману українську ППО.

Цитата

“Щодо боєголовки, то вона виявлена та вивчається відповідними установами. Вона особлива, тому що зроблена із бетону. Я припускаю, що вона була встановлена на цій ракеті в такому вигляді, що ця стара модель ракети могла спантеличити українську ППО”. — сказав глава канцелярії Дуди.

Він запевнив, що там не було вибухівки. Але ця ракета не може літати без бойової частини, “тому хтось встановив таку вершину російської технологічної думки”.

Нагадаємо

Наприкінці квітня Міністерство національної оборони Польщі оголосило, що поблизу села Замость під Бидгощем було знайдено останки невідомого військового об’єкта. На думку деяких експертів, це була російська крилата ракетою Х-55.

Об’єкт увійшов до повітряного простору Польщі 16 грудня. Приблизне місце падіння було зафіксоване. Однак голова оперативного командування не повідомив про інцидент міністра оборони Польщі. На місце відправили поліцейській патруль, а після 19 грудня пошуки об’єкта припинилися.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.44
Bitcoin
$81,848.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,145.09
Ethereum
$1,805.17