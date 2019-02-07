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Должник-рекордсмен по алиментам заплатил за год 1,6 млн грн

Должник-рекордсмен по алиментам заплатил за год 1,6 млн грн

Киев  •  УНН

 • 31684 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В течение 2018 один из должников по алиментам заплатил 1,6 млн грн двумя платежами в счет долга. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

"4,6 млрд грн алиментов взыскано государственными исполнителями в течение 2018 года. 1634000 грн было выплачено двумя платежами одним плательщиком алиментов в течение 2018 года в г. Киев", - сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, в настоящее время 489 000 исполнительных производств в отношении должников по алиментам находится на исполнении в органах государственной исполнительной службы.

При этом в министерстве добавили, что алименты могут выплачиваться и в добровольном порядке без привлечения органов принудительного исполнения решений, поэтому статистика по таким плательщикам не учитывается.

Напомним, в течение прошлого года около 96 000 должников погасили задолженность по алиментам.

В 2018 году сотрудники исполнительной службы министерства взыскали 4,6 млрд грн с неплательщиков алиментов.

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