Должник-рекордсмен по алиментам заплатил за год 1,6 млн грн

"4,6 млрд грн алиментов взыскано государственными исполнителями в течение 2018 года. 1634000 грн было выплачено двумя платежами одним плательщиком алиментов в течение 2018 года в г. Киев", - сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, в настоящее время 489 000 исполнительных производств в отношении должников по алиментам находится на исполнении в органах государственной исполнительной службы.



При этом в министерстве добавили, что алименты могут выплачиваться и в добровольном порядке без привлечения органов принудительного исполнения решений, поэтому статистика по таким плательщикам не учитывается.



Напомним, в течение прошлого года около 96 000 должников погасили задолженность по алиментам.

В 2018 году сотрудники исполнительной службы министерства взыскали 4,6 млрд грн с неплательщиков алиментов.